МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Рольфа" назначил своим председателем миноритария компании Игоря Малярова, следует из сообщения автодилера.

Кроме того, заместителем председателя совета директоров назначена руководитель кипрских структур "Рольфа" Екатерина Колмакова.

"Избрать председателем совета директоров Малярова Игоря Юрьевича, а заместителем председателя совета директоров — Колмакову Екатерину Павловну", — говорится в сообщении.

В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро, подозреваемых следствием в выводе средств из компании. Параллельно с этим, акционеры сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.

Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает.

Также в числе фигурантов дела директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро. Он был задержан в конце июня в Москве, его обвиняют по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ о совершении операций с использованием подложных документов. Топ-менеджер был помещен под домашний арест.