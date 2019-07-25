МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Калининградская компания "Автотор" намерена построить завод мощностью 50 000 автомобилей в год. Как рассказал "Ведомостям" гендиректор "Автотор холдинга" Александр Сорокин, новое предприятие планируется открыть в следующем 2020 году.

На мощности нового предприятия будут перенесены часть уже выпускаемых моделей. В частности, речь идет о машинах основных партнеров "Автотора" — немецкого концерна BMW или корейских марок Hyundai и Kia.

Над проектированием нового завода будет работать немецкая компания Durr. Предприятие будет расположено на участке площадью в 32 га, рядом с главной площадкой "Автотора". Будут построены две универсальные сборочные линии, мощность каждой составит 25 000 машин в год. Позднее — до 2024 года — появятся цеха сварки и окраски.

Суммарные проектные мощности холдинга останутся прежними — 250 000 машин в год.