МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" во втором квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 6,269 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA в апреле-июне уменьшился на 0,9% — до 24,176 миллиарда рублей. При этом выручка ритейлера во втором квартале, напротив, увеличилась на 11,4% и составила 342,879 миллиарда рублей.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта 2019 года находилось 19 223 магазина. Выручка сети в 2018 году увеличилась на 8,2% — до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% — до 89,931 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).