МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla в первом полугодии 2019 года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 1,11 миллиарда долларов, что на 22% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 6,4 доллара против убытка в 8,42 доллара годом ранее. Выручка Tesla выросла в годовом выражении в 1,5 раза, до 10,891 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистый убыток составил 408,334 миллиона долларов, что в 1,7 раза меньше, чем год назад. Разводненный убыток на акцию составил 2,31 доллара против 4,22 доллара за апрель-июнь 2018 года. Скорректированный чистый убыток при этом составил 1,12 доллара на акцию, что хуже ожидания аналитиками убытка в 0,36 доллара. Выручка за квартал выросла в 1,6 раза, до 6,35 миллиарда долларов. Аналитики ожидали роста до 6,41 миллиарда.

По итогам года компания ожидает, что капитальные затраты составят 1,5-2 миллиарда долларов. Согласно ожиданиям Tesla, завод в Шанхае будет введен в эксплуатацию до конца текущего года.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.