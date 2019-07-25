МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,168 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности производителя.

Выручка автоконцерна за январь-июнь увеличилась на 4,9% — до 125,197 миллиарда евро. Операционная прибыль за отчетный период достигла 8,997 миллиарда евро, увеличившись на 10,3% по сравнению с показателем годичной давности. Продажи автомобилей группы Volkswagen за шесть месяцев снизились на 4,2% в годовом выражении, до 5,422 миллиона штук.

Во втором квартале Volkswagen увеличил прибыль на 24,2%, до 4,115 миллиарда евро. Выручка компании выросла на 6,6% — до 65,185 миллиарда евро. Операционная прибыль за отчетный период достигла 5,13 миллиарда евро, увеличившись на 29,9%. Продажи Volkswagen за квартал снизились на 1,8% в годовом выражении, до 2,756 миллиона автомобилей.

"Группа прогнозирует, что в целом за год поставки автомобилей клиентам Volkswagen Group незначительно превысят показатель предыдущего года на фоне сложных рыночных условий. Сложности в текущем году будут возникать в основном из-за экономической ситуации, растущей конкуренции, волатильности валютного курса и ужесточения требований WLTP", — говорится в сообщении компании. Прогноз по росту выручки в текущем году по-прежнему составляет 5%.

WLTP – это всемирно согласованная процедура испытаний легковых автомобилей, которая инициирует единую в мировом масштабе методику испытаний для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.