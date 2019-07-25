МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (завершился 30 июня) снизилась в годовом выражении в 18 раз, составив 6,377 миллиарда иен (59 миллионов долларов), сообщается в отчете компании.

Разводненная чистая прибыль на акцию за три месяца составила 1,63 иены (0,015 доллара) против 29,62 иены (0,27 доллара) годом ранее. Выручка Nissan Motor по итогам отчетного периода составила 2,372 триллиона иен (22 миллиарда долларов), что на 12,7% меньше показателя 2018-2019 фингода. Операционная прибыль снизилась до 1,609 миллиарда иен (14,9 миллиона долларов) с 109,144 миллиарда иен (около одного миллиарда долларов) год назад.

Продажи автомобилей за период сократились на 6% в годовом выражении, до 1,231 миллиона машин, при этом в Северной Америке показатель снизился на 6,3% (в США — на 3,7%), в Азии показатель вырос на 0,7% (в Китае — на 2,3%), в странах Европы продажи опустились на 16,3% в годовом выражении. В Японии продажи сократились на 2,6%.

Негативно сказались на показателях снижение продаж на фоне ослабления внутри отрасли, а также стоимость сырья, валютные колебания и инвестиции, направленные на соответствие нормативным стандартам.

Компания отмечает, что намерена снизить производственные мощности по всему миру на 10% до конца финансового 2021-2022 года. В рамках оптимизации производства Nissan также сократит 12,5 тысячи человек.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.