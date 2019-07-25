МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Совет директоров совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group (MRG) будет включать по три представителя сторон, а также одного независимого директора, сообщил журналистам гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Сбербанк и MRG ранее в четверг сообщили, что подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта на базе Delivery Club и "Ситимобил", которым будут владеть на паритетной основе. Компании планируют инвестировать до 64 миллиардов рублей в СП при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки. Планируется, что обязывающее соглашение о создании СП стороны подпишут осенью 2019 года после получения всех необходимых разрешений от регуляторов.

"Что касается совета директоров… три члена совета директоров от Сбербанка, три — от Mail.ru Group, и один зарезервирован за независимым членом совета директоров", — сказал Добродеев в ходе телефонной конференции. При этом он добавил, что пока кандидатура на пост руководителя СП не обсуждалась.

По договоренности сторон, нынешний менеджмент Delivery Club и "Ситимобил" пока продолжит управлять активами, отметил гендиректор MRG.

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис сообщил, что банк имеет четкую дивидендную политику, создание совместного предприятия с Mail.ru Group не скажется на дивидендах по итогам текущего года.

Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает, что при достижении уровня достаточности капитала 12,5% дивиденды составят 50% от прибыли по МСФО.

"Сбербанк имеет четкую дивидендную политику, которая утверждена собранием акционеров. В этой связи никаких изменений в дивидендную политику мы вносить не собираемся. Все, что касается дивидендов будет осуществляться в соответствии с дивидендной политикой банка, без каких-либо изменений", — ответил Хасис на вопрос, скажется ли сделка по созданию СП с Mail.ru Group на дивидендах банка за 2019 год.