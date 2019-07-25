МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" планирует в текущем году открыть 1,5 тысячи "магазинов у дома", прогноз по капитальным затратам компании сохраняется на уровне 70-75 миллиардов рублей, сообщила финансовый директор "Магнита" Елена Милинова.

"Прогноз по капитальным затратам на текущий год составлял 70-75 миллиардов рублей, мы его сохраняем. Мы также планировали открыть 1,5 тысячи "магазинов у дома", и мы также привержены этой цели", — сказала Милинова в ходе телефонной конференции.

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