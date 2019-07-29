ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл — ПРАЙМ. Все работники автомобильного завода ООО "ПСМА Рус" (Peugeot-Citroen-Mitsubishi) в Калужской области в понедельник ушли в коллективный отпуск на три недели, в это время производство на предприятии приостановлено, будет производиться техобслуживание оборудования, сообщила РИА Новости представитель компании.

"Это запланированный коллективный отпуск — у нас так происходит ежегодно. С 29 июля по 18 августа сотрудники нашего завода отдыхают. Все в отпуске, за исключением некоторых специалистов техслужбы, которые во время этих дней проводят техобслуживание оборудования", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, предприятие возобновит работу 19 августа.

ООО "ПСМА Рус" — совместное предприятие Группы PSA Peugeot Citroen (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%). По данным инвестиционного портала Калужской области, завод работает на территории индустриального парка "Росва" с апреля 2010 года, объем инвестиций в проект составили 16 миллиардов рублей.