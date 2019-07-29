МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам первого полугодия 2019 года снизился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,7 тысячи единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в январе-июне 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 35,7 тысячи единиц, что на 5,8% меньше, чем в первом полугодии 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером рынка грузовиков по-прежнему остается "Камаз", на долю которого по итогам шести месяцев пришлось более 35% от общего объема. Таких автомобилей было продано 12,8 тысячи штук, что на 6,3% выше результата годичной давности.

На втором месте располагается ГАЗ, показатель которого составил 3,7 тысячи автомобилей (снижение на 5,5%). Замыкает первую тройку шведский Volvo с показателем в 2,7 тысячи машин, что на 15,3% меньше показателя прошлого года.

В пятерку лидеров также попали шведская Scania, продажи которой сократились на 12,4%, до 2,4 тысячи штук, и немецкий MAN, таких машин было продано 2 тысячи штук, что на 10,4% меньше показателя прошлого года.

Агентство отмечает, что среди моделей лидирует Kamaz 43118, реализация которой за январь-июнь составила почти 3 тысячи единиц, что на 6% ниже результата годичной давности.