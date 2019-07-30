МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Горьковский автозавод ведет разработку беспилотной "Газели Next", беспилотники испытывают на спецполигоне и территории завода, сообщил РИА Новости представитель Горьковского автозавода.

"Горьковский автозавод активно работает над созданием полностью автономных транспортных средств. Беспилотные "ГАЗели NEXT" проходят испытания не только на специально подготовленном полигоне, но и ездят по территории завода", — сказал представитель ГАЗа.

Кроме того, Горьковский автозавод ведет разработку автомобилей с автоматизированными системами помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems).

"Стратегия развития ГАЗа предусматривает планы по оснащению транспортных средств подобными системами с целью повышения безопасности и комфортности вождения", — добавил представитель.