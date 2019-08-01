МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом полугодии 2019 года сократилась на 52,5% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года и составила 2,068 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,07 евро против 6,57 евро в первой половине 2018 года. Выручка в годовом выражении выросла на 1,1% — до 48,177 миллиарда евро. Компания в январе-июне нарастила продажи автомобилей на 0,8%, до 1,252 миллиона машин, из которых на марку BMW приходится 1,075 миллиона машин (рост на 1,6%). Продажи Mini снизились на 3,9%, до 174,34 тысячи машин, а Rolls-Royce — выросли на 42,3%, до 2,534 тысячи единиц.

Компания отмечает рост объема инвестиций в исследования и разработку. Так, за второй квартал показатель составил 1,4 миллиарда евро, что на 5,9% выше показателя годичной давности.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании уменьшилась на 28,7%, до 1,48 миллиарда долларов. Прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,22 евро против 3,13 евро во втором квартале 2018 года. Выручка в годовом выражении выросла на 2,9% — до 25,715 миллиарда евро. Во втором квартале компания нарастила продажи автомобилей на 1,5% до 647,504 тысячи машин.

Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.