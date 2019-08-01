МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на держателей акций, по итогам первого полугодия 2019 года составила 4,575 миллиарда долларов, что на 33% выше уровня прошлого года, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль компании на одну акцию составила 3,13 доллара против 2,38 доллара годом ранее. Выручка автогиганта по итогам отчетного периода снизилась по сравнению с предыдущим годом на 2,6% и составила 70,9 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании увеличилась на 1,2%, до 2,418 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию осталась на уровне прошлого года в 1,66 доллара. Скорректированный показатель составил 1,64 доллара за акцию, что выше прогноза в 1,44 доллара. Выручка автогиганта по итогам отчетного периода снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2018 года на 1,9% и составила 36,06 миллиарда долларов.

Продажи автомобилей в мире за первые шесть месяцев составили 3,818 миллиона машин, что на 8,3% меньше к прошлому году. За второй квартал продажи опустились до 1,94 миллиона машин, или на 6,1% в годовом выражении. Снижение показателя отмечается во всех основных регионах.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).