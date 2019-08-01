МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" с августа 2019 года повысил цены на автомобили Lada на 0,9%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

О планах "АвтоВАЗа" повысить цены примерно на 1% с августа в июле рассказывал РИА Новости представитель компании "Автомир" — одного из крупнейших дилеров Волжского автозавода. Это уже третье повышение цен компании за год. Производитель с начала года повысил цены на весь модельный ряд в среднем на 2,5-3% в связи с увеличением НДС в России до 20% с 18%. Затем, с 1 июля, компания подняла на 5 тысяч рублей цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий Cross.

"Цены на модели Lada выросли на 0,9%", — сообщили в пресc-службе "АвтоВАЗа" в четверг. Там добавили, что это никак не связано с работой поставщиков.

Источник на рынке ранее рассказывал РИА Новости, что с 1 августа "АвтоВАЗ" поднимет рекомендованные розничные цены на все модели. Они подорожают на 5-7 тысяч рублей, или примерно на 1-1,5%. Седан Granta, например, в базовой комплектации будет стоить 449,9 тысячи рублей (рост на 1,1%), седан Vesta — 606,9 тысячи (рост на 1,2%), высокий хетчбэк Xray — 614,9 тысячи рублей (рост на 0,8%). Самый дорогой автомобиль в модельном ряде Lada — седан Vesta Sport — подорожает в базовой версии до 1,022 миллиона рублей (+0,7%).

По итогам первого полугодия продажи "АвтоВАЗа" в России выросли на 2,5% в годовом выражении и составили 174,186 тысячи машин, в июне же продажи снизились на 2% — до 30,786 тысячи штук. При этом в целом продажи новых легковых и легких коммерческих машин по версии АЕБ в России в первом полугодии снизились на 2,4% в годовом выражении — до 828,75 тысячи автомобилей, а в июне снижение рынка составило 3,3% — до 151,18 тысячи штук.