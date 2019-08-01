МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в первом полугодии 2019 года составил 2,002 миллиарда рублей против убытка в 803,75 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка при этом увеличилась на 1,6%, до 63,1 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 5,4%, до 60,6 миллиарда рублей. Убыток от продаж составил 3,06 миллиарда рублей, что в 13 раз больше, чем годом ранее.

"На финансовых итогах работы компании сказывается непростая ситуация на российском рынке тяжёлых грузовиков, который идёт в тренде мировых рынков тяжелой автотехники. Так, на европейском и азиатском рынках грузовиков уже несколько месяцев наблюдается снижение заказов, что наглядно видно из опубликованной за первое полугодие отчётности крупнейших производителей Европы", — прокомментировал заместитель генерального директора "Камаза" – финансовый директор Андрей Максимов.

По его словам, "Камаз" продолжает реализацию крупного инвестиционного проекта "Развитие модельного ряда автомобилей Камаз и модернизация мощностей для его производства". Как отметил Максимов, большие средства были направлены на подготовку к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5: для реализации этой цели завершается реинжиниринг основных производственных площадок компании.

В целом компания планирует направить на развитие модельного ряда и модернизацию производственных мощностей в 2019 году свыше 15 миллиардов рублей.

"Камаз" является крупнейшим производителем тяжелых грузовых автомобилей в России с долей рынка в 45%, входит в двадцатку мировых автогигантов. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех", компания Avtoinvest Ltd, немецкий Daimler.