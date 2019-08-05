МОСКВА, 5 авг — Dow Jones. Fiat Chrysler Automobiles NV планирует продолжить экспансию своего наиболее продаваемого бренда Jeep с целью компенсировать общеотраслевое замедление продаж на крупнейших автомобильных рынках мира.

За следующие 3 года итало-американский автопроизводитель попытается увеличить продажи Jeep за счет выпуска новых крупных внедорожников и кроссоверов. В том числе компания планирует реанимировать модель Grand Wagoneer, оживить рост в Китае и представить подключаемые гибридные версии существующих моделей в США и Европе – регионах, где компании пришлось закупать квоты, чтобы выполнить требования по выхлопам.

Укрепление бренда Jeep, который уже сейчас генерирует треть продаж компании, является ключевой частью стратегии гендиректора Майка Мэнли. Кроме того, новый гендиректор, назначенный чуть больше года назад, сталкивается с последствиями провальной попытки слияния с французской Renault SA и необходимостью увеличить прибыль на фоне замедления продаж в США, убытков в Азии и снижения маржи в Европе.

"Jeep стал одной из движущих сил этих преобразований, — заявил Мэнли на прошлой неделе после того, как Fiat Chrysler отчиталась о рекордной операционной прибыли в Северной Америке за 2-й квартал. – Сегодня он остается для нас ключом к прибыльности".

Как считают автодилеры и аналитики, бренд Jeep – один из главных активов Fiat Chrysler, в особенности в США, где покупатели преимущественно ассоциируют его с наиболее продаваемой моделью данного бренда, Jeep Wrangler. Однако компании будет непросто поддерживать имидж этого нишевого бренда внедорожников по мере расширения в более общепринятые категории, добавляют они.

В рамках этой экспансии Fiat Chrysler строит сборочный завод стоимостью 1,6 млрд долларов в Детройте, где в следующем году начнется производство новых моделей Jeep для США и остального мира, сообщила компания.

Jeep в значительной степени обеспечил недавний рост прибыли компании. Общемировые продажи этого бренда выросли более чем в 3 раза за последние 10 лет. При гендиректоре Серджо Маркьонне, умершем прошлым летом, Fiat Chrysler преобразовала Jeep, ранее продававшийся преимущественно в Северной Америке, в глобальный бренд, выведя его на рынки Европы, Китая и Южной Америки.

Активный рост спроса на внедорожники и кроссоверы в США в последние годы также способствовал увеличению продаж Jeep, что привело к повышению рыночной доли и цен реализации моделей данного бренда. Всего в прошлом году Jeep продал 1,57 млн транспортных средств, или около одной трети от общих продаж компании.

В США продажи Jeep в 2018 году выросли на 17% к предыдущему году, преимущественно за счет запуска новой Wrangler, наиболее продаваемой модели бренда. Однако в 1-м полугодии текущего года продажи Jeep снизились на 8% на фоне замедления рынка США, который, по мнению аналитиков, уже насытился внедорожниками и кроссоверами.

Гендиректор Fiat Chrysler считает, что наибольшим потенциалом Jeep обладает в Европе и Китае, где общие продажи транспортных средств снижаются. Изначально бренд Jeep не вызывал восторга у потребителей на данных рынках, и его продажи в последние годы отставали от продаж в других регионах.

Мэнли надеется, что успех этого бизнеса в Южной Америке и в особенности в Бразилии, где Jeep стал главным брендом внедорожников и кроссоверов, станет примером и для двух других зарубежных рынков.

Маркьонне пытался продвигать Jeep в Китае и в том числе производить внедорожники и кроссоверы внутри этой страны. Однако компания неверно оценила рынок и запустила сначала бюджетные, а не люксовые модели, которым китайские покупатели отдают предпочтение. Вследствие этого компания не смогла заработать на переходе местных потребителей на внедорожники и кросоверы, отмечают аналитики.

Согласно IHS Markit, в прошлом году продажи Jeep в Китае упали на 38% до 137 000 единиц. Тем временем рынок страны, ранее демонстрировавший бурный рост, начинает переживать свой первый продолжительный спад за несколько десятилетий.

Продажи Jeep в Европе в последние годы выросли. Fiat Chrysler старается производить больше внедорожников и кроссоверов этого бренда на своих заводах в Италии. В то же самое время общие продажи автомобильной компании в Европе упали на 2% в 2018 году. Между тем ужесточение нормативов по автомобильным выхлопам в Европе стало новой проблемой для Fiat Chrysler, в особенности в сегменте внедорожников и кроссоверов.

Адам Ли, председатель Lee Auto Malls в Мэне, управляющей двумя дилерскими центрами Fiat Chrysler, заявил, что Jeep поступает правильно, расширяя модельный ряд за счет новых категорий автомобилей. Однако если у дилеров станет больше моделей, компании и ретейлерам придется избегать затоваривания.

— Автор Nora Naughton, The Wall Street Journal; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ