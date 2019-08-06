МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Автолизинг, один из самых быстрорастущих сегментов рынка лизинга в РФ, среди населения остается невостребованным — преимущества инструмента оценили лишь компании и индивидуальные предприниматели. Для развития лизинга для физических лиц нужны дешевые кредитные деньги, богатое население и пересыщенный авторынок, чем Россия пока похвастаться не может, считают опрошенные РИА Новости участники рынка.

Если обращаться к опыту западных стран, то там лизинг для физлиц возник после того, как автокредитование перестало поддерживать высокий темп роста продаж автомобилей, отмечает генеральный директор лизинговой компании Carcade Олег Заглядин.

"Но, с другой стороны, на Западе лизинг для физлиц поддерживается как высоким доходом домохозяйств, позволяющим менять автомобиль раз в 2-3 года, так и дешевыми кредитными деньгами, которые вливаются в эту отрасль. Если сложить все вместе, то для развития лизинга физлиц нужны дешевые кредитные деньги, богатое население и пересыщенный авторынок – и это все не наш случай", — уверен Заглядин.

ДЕЛО В МЕНТАЛИТЕТЕ?

Carcade сегодня не предоставляет услугу автолизинга для физических лиц. По словам Заглядина, пока открывать это направление не планируется, поскольку нет большой востребованности такого продукта, при этом спрос на лизинг со стороны компаний и ИП растет.

"Альфа-Лизинг" приостановил направление лизинга для физических лиц осенью 2018 года. Из-за индивидуальных сделок направление невозможно было масштабировать, отмечают в компании.

"Мы увидели, что рынок еще не готов к такого рода пользованию автомобилем. Менталитет нашего потребителя подразумевает отношение к автомобилю как к инвестиции. Средний класс, на который был ориентирован наш продукт, использует автомобиль больше трех лет. И это противоречит идее использовать автомобиль, пока он на гарантии. Менять каждые три года готовы только представители премиум-сегмента", — рассказывает управляющий директор ГК "Альфа-Лизинг" Ольга Енькова.

По мнению гендиректора "Газпромбанк Лизинга" Максима Агаджанова, развитие лизинга для физических лиц в России сегодня тормозят две основные проблемы: психологическая и экономическая. "Специфика российского менталитета на текущий день еще не в полной мере позволяет отказаться от владения активом и стать полноправными участниками экономики совместного пользования (sharing economy)…. люди в массе своей привыкли получать в собственность то, за что платили несколько лет", — поясняет Агаджанов.

НАЛОГОВЫЙ СТОПОР

Физическим лицам в РФ доступны оба способа лизинга – как финансовый с возможностью выкупа автомобиля, так и операционный, по условиям которого клиент оплачивает только амортизацию и обслуживание транспортного средства и возвращает автомобиль по окончании действия договора. Но в силу российского законодательства физлица лишены главного преимущества лизинговых сделок, доступного, например, юрлицам — обычные граждане не имеют возможности возместить из бюджета НДС, поэтому для них пользование лизингом становится дороже, и автокредит на этом фоне выигрывает.

"Особенно при неравных условиях наличия НДС в лизинговой услуге, и его отсутствия в кредитовании… при действующей ставке НДС в размере 20% разница получается существенная, даже при наличии госпрограмм по лизингу", — отмечает Агаджанов.

"К сожалению, сегодня нет факторов, которые приводили бы к быстрому развитию этого рынка. Чтобы началось стремительное развитие этого продукта, необходима отмена НДС с платежей по договорам, где лизингополучателем является физическое лицо. Пока этого не случилось, лизинг автомобилей для физических лиц остается нишевым продуктом. Предпосылок к тому, чтобы он стал популярнее такого массового продукта, как автокредит, сегодня нет", — отмечает гендиректор компании "Европлан" — одной из немногих в России, работающих с физлицами, Александр Михайлов.

СКИДКИ И ОПЛАТА ШТРАФОВ

Единственное, чем может в этом случае лизингодатель "подкупить" клиента — это значительные скидки на автомобили. Если стоимость BMW X5 в салоне составляет 4,76 миллиона рублей, у лизингодателей ее можно взять на 746 тысяч дешевле — за 4,284 миллиона рублей. В лизинг физлица, в основном, берут премиальные авто, отмечают лизингодатели, работающие с данным сегментом.

При оформлении авто в лизинг собственником автомобиля в ПТС является лизинговая компания, именно она берет на себя оформление полисов каско и ОСАГО с неограниченным числом лиц, допущенных к управлению, по корпоративным тарифам, которые ниже розничных. Клиенту не обязательно самостоятельно тратить время и ставить автомобиль на учет, оплачивать пошлину, транспортный налог – этим занимается лизингодатель.

В ежемесячный платеж также могут быть включены и дополнительные расходы, возникающие при эксплуатации автомобиля, в том числе техобслуживание и шиномонтаж. А если клиенты на взятом в лизинг автомобиле нарушают ПДД, компания получает штрафы в онлайн-режиме и производит их оплату незамедлительно, получая 50%-ную скидку, говорят в "Европлане". Правда, затем клиент оплачивает всю сумму оплаченной задолженности по штрафу.

КОМУ ВЫГОДНО

Целевой аудиторией услуги автолизинга являются люди, располагающие деньгами и умеющие их считать, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Большая категория потребителей этого продукта – люди, которые располагают доходом, могут его подтвердить, но не могут предоставить справку 2-НДФЛ о своих доходах, которая требуется для получения кредита в банке.

"Отдельная группа – нерезиденты. Получить автокредит могут только граждане России, а оформить автомобиль в лизинг могут и иностранцы", — отмечает Михайлов из "Европлана".

"Автолизинг может быть выгоден нескольким группам клиентов: тем, кто любит ездить на новых марках, моделях авто и меняют их каждые 2-3 года… людям с высокими доходами… которые ездят на авто стоимостью выше 5-7 миллионов рублей, но не хотят платить всю сумму сразу из собственных средств. Банки, как правило, не финансируют такие сделки", — комментирует начальник отдела продаж и развития партнерских программ "Система Лизинг24" Николай Смирнов.

"Система Лизинг24" работает с этим продуктом в формате пилотного проекта и оценивает его рыночные перспективы. Как полагают в компании, существует вероятность, что лизинг трансформируется в операционную аренду с набором различных сервисов — будет создана своеобразная экосистема, где на единой цифровой платформе можно будет выбрать то, что вам нужно – автомобиль в собственность либо в пользование на час, сутки, месяц, год и более.

НОВЫЕ ИГРОКИ

Доля лизинга для физлиц в России исторически составляет всего порядка 1% нового бизнеса, сообщил старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Руслан Коршунов. "На текущий момент значительного потенциала для роста данного сегмента нет", — считает эксперт.

"Опыт продвижения лизинга для физических лиц в других странах показывает, что срок вывода данного продукта на рынок составляет в среднем от 5 до 10 лет. И пока ни мы, ни конкуренты не готовы на серьезные инвестиции в это направление. Без этих вложений масштабное развитие рынка практически невозможно", — считает Енькова из "Альфа-Лизинга". В целом компании полагают, что до конца 2019 года лизинг автотранспорта вырастет несущественно — до 1,5-2%.

Несмотря на то, что пока рынок автолизинга для физлиц развивается медленно, возможность выхода на него "прощупывают" и крупные игроки. Так, например, "Сбербанк Лизинг" при запуске в 2019 году направления операционного лизинга авто рассматривает возможность тиражирования услуги на физических лиц. "В перспективе в "Сбербанк Лизинге" планируется запуск направления операционного лизинга автомобилей для физических лиц", — рассказал и.о. директора управления по работе с партнерами "Сбербанк Лизинга" Александр Калмыков.

Рынок лизинга для частных клиентов в России может постепенно расти благодаря снижению стоимости услуги для физлиц, что зависит от макроэкономической ситуации в стране, однако "взрывного" роста без корректировок налогового законодательства ждать не стоит, уверены собеседники агентства.