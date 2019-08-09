МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Официальный представитель BMW в России ООО "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 22 286 автомобилей BMW из-за возможности коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи, которая может привести к различным сбоям в работе транспортного средства, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки BMW пятой серии и шестой серии, реализованные с июня 2003 года по август 2010 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что в редких случаях долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе в плоть до невозможного запуска. Также может скапливаться влага, что может вести к возникновению утечки по поверхности", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности. При определенных обстоятельствах в случае нагрева резьбового соединения возможны оплавления.

Уполномоченные представители изготовителя "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На всех автомобилях будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.