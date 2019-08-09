МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Общий для всех компаний-агрегаторов "черный список" водителей такси может быть законодательно закреплен и заработать на базе системы "Аналитика работы такси", технически для этого все уже давно готово, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Евсин.

В четверг на Международном Евразийском форуме такси Евсин заявил, что активный обмен данными о таксистах между агрегаторами позволит создать "черные списки" и повысить безопасность на дорогах.

"Сейчас агрегаторы набирают такую информацию ("черные списки" — ред.), но не всегда ею обмениваются. Я предлагал задействовать в этом государство. У городских властей сейчас нет возможности принудить всех агрегаторов вести этот реестр совместно. Хотелось бы, чтобы было закреплено законодательно. Можно внедрить этот реестр на базе системы "Аналитика контроля такси". Технически давно все готово", — сказал Евсин.

Ранее глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявлял, что власти разрабатывают IT-платформу для контроля такси, в том числе для контроля режима работы и отдыха таксистов, которая может быть готова к концу текущего года. В четверг его заместитель Дмитрий Пронин анонсировал платформу "Аналитика работы такси".