МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Компания Moscow Tesla Club, в которой был куплен попавший в ДТП на МКАДе автомобиль, направила всю информацию в европейский офис компании для проведения расследования, а владельцем машин напомнила о правилах использования автопилота, сообщил РИА Новости управляющий партнер Moscow Tesla Club Игорь Антаров.

В субботу автомобиль Tesla столкнулся с эвакуатором на МКАДе и загорелся. По данным ГАИ, это произошло на 40-м километре внутренней стороны МКАД. В результате ЧП пострадали три пассажира Tesla. По словам Антарова, автомобиль был куплен в Moscow Tesla Club в апреле текущего года.

"Да, мы помогали с приобретением и доставкой автомобиля. Он был куплен в апреле 2019 года… Мы собрали всю информацию и передали в европейский офис компании Tesla. Tesla Inc проводит тщательное внутреннее расследование ситуации. Безопасность автомобилей — наивысший приоритет компании… Они очень внимательно расследуют каждый такой инцидент: редкий, очень важный для компании Tesla, поэтому серьёзное расследование", — сообщил Антаров.

По его словам, официальные причины ДТП пока не озвучены. "На данный момент мы оповестили владельцев о ситуации и правилах использования автоматических режимов вождения. При соблюдении инструкции о контроле водителя за дорогой, аварии, скорее-всего, удалось бы избежать. Дальнейшие меры будут предприняты после оглашения результатов расследования. Официальных заключений, безусловно, никаких еще нет. Расследование в активной фазе", — сообщил управляющий партнер Moscow Tesla Club.

По его мнению, основной причиной ДТП стало то, что владелец Tesla не следил за дорогой. "Хотя при включении автопилота это сообщается большими буквами на экране — то, что нужно всегда следить за дорогой. В принципе, сам владелец автомобиля тоже говорит: да, в сторону посмотрел", — добавил Антаров.

Он отметил, что еще сложился ряд факторов. "Темное место, машина без сигнализации на обочине стояла — можно было и просто врезаться. То, что старая версия программного обеспечения, вероятно, была (есть мнение — ред.) — это непроверенный факт", — сказал Антаров.