МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России в июле 2019 года составил 492,4 тысячи единиц, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Почти четверть российского рынка подержанных легковых машин приходится на отечественную марку Lada. В июле объем перепродаж вазовских автомобилей достиг 122,4 тысячи штук — на 3,2% больше, чем в июле 2018 года", — говорится в сообщении.

Далее в рейтинге располагаются японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых за прошлый месяц составили 54,7 и 27,6 тысячи автомобилей соответственно. При этом отмечается положительная динамика обеих марок (рост на 4,2% и 6,2% соответственно). Также в пятерке лидеров корейские Hyundai (26 тысяч единиц, рост на 10,2%) и Kia (24,5 тысячи единиц, рост на 16,4%).

"По итогам семи месяцев 2019 года рынок легковых автомобилей с пробегом все еще находится в небольшом минусе (-0,4%). В январе-июле его объем достиг почти 3 миллиона единиц", — отметили эксперты аналитического агентства "Автостата".