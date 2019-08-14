МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Автоэксперты считают неоправданной и несвоевременной инициативу о запрете на эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", поскольку состояние авто зависит не только от его возраста, а далеко не все россияне могут позволить себе новую машину, сообщили они РИА Новости.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации". Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.

Как отметил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, техническое состояние и безопасность машины зависят не от ее возраста, а от реального состояния, поскольку один владелец ухаживает за машиной и содержит ее в исключительно исправном состоянии, независимо от ее возраста, а другой относится небрежно и безответственно, и она у него уже "убитая" на второй-третий год.

"Поэтому я думаю, что это совершенно неоправданно и исходить надо не из возраста, а из технического состояния", — сказал Травин.

Он предположил, что таким образом власти пытаются стимулировать продажу новых машины, оживить рынок, или даже стимулировать рост продаж отечественных автомобилей, но метод реализации, по мнению Травина, "уже очень какой-то топорный".

Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел напомнил о том, что много россиян находятся за чертой бедности и им приходится не просто пользоваться старыми машинами, но даже самим собирать "конструкторы", "чтобы передвигаться, чтобы элементарно подъехать к какой-то автолавке и купить хлеб или продукты какие-то насущные. Масса людей на таких чудовищных аппаратах передвигаются, но не могут себе позволить другого".

"Поэтому я считаю, что это несвоевременно как минимум и давайте сначала уровень жизни поднимем, а потом будем такие вот проекты продвигать… Я думаю, что, если бы мы были передовой развивающейся европейской страной, мы бы могли себе такое позволить", — сказал Орел.