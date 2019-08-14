МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Инициатива комитета Госдумы по промышленности о запрете использования автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации, вызвала немалое оживление.

Как написал в среду "Коммерсант", парламентарии направили в Минтранс и Минпромторг рекомендации на этот счет. Необходимость запрета объяснялась проблемами экологии, однако о каких автомобилях идет речь, в документе не уточнялось.

В министерствах сообщили, что письмо получено и прорабатывается. Для вывода из эксплуатации старой техники понадобятся меры экономического и технического регулирования, а также стимулирования автовладельцев к покупке нового экологичного транспорта. Конкретики опять-таки не прозвучало.

Идею уже раскритиковали автоэксперты и другие представители Госдумы. Они указали, что старые автомобили, как правило, принадлежат малообеспеченным людям, для которых порой являются единственной возможностью передвигаться или зарабатывать деньги. Парк таких машин в России велик, так что пострадают очень многие.

Автопроизводители же в целом поддержали новацию. Они констатировали, что принятие такого закона могло бы привести к более быстрому обновлению автопарка. Однако не факт, что у людей, вынужденных утилизировать старую машину, появятся деньги на покупку новой, поэтому вряд ли авторынок РФ окажется в плюсе.

НАЧАТЬ С БИЗНЕСА

Опрошенные "Прайм" эксперты полагают, что логичнее было бы начать введение такой меры – если все же будет решено это сделать – с коммерческих автомобилей, использующихся бизнесом для грузовых и пассажирских перевозок. "Идея не новая, и раньше говорили, что надо стимулировать спрос в том числе путем введения ограничений на использование старого автопарка. Однако правильнее начать, например, с автобусов, которые перевозят пассажиров – ужесточение здесь вполне оправдано заботой о безопасности", — считает аналитик по авторынку "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.

Однако и здесь есть несколько подводных камней – данная мера, с одной стороны, стимулирует продажи новых автомобилей, а с другой может ограничить малый и средний бизнес. Поэтому важно просчитать всю экономику – не факт, что в нынешних экономических условиях предприятия без проблем смогут заменить старую технику на новую. Финансовое состояние у многих далеко не самое лучшее, поэтому средств на покупку даже с учетом лизинговых и кредитных схем может просто не найтись.

Возможно, вводить такие ограничения имеет смысл в отношении коммерческих автомобилей, особенно перевозящих опасные грузы, согласен замдиректора агентства "Автостат" Сергей Удалов. Это обусловлено жестким подходом к безопасности, вполне оправданным в таких случаях. Сейчас налаживается контроль за пробегом и состоянием таких автомобилей, например, устанавливаются тахографы, регистрирующие скорость, режим труда водителей, пробег. Со временем это примет массовый характер и контролировать коммерческий транспорт станет легче.

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ "ЛЕГКОВУШКИ"

Что касается легковых автомобилей, то нет четких критериев, какой именно автомобиль считать старым. "Если оценивать состояние автопарка РФ, то средний возраст машины у нас 13,4 года, что немного по европейским меркам. Более 35% автомобилей старше 15 лет, в эту категорию входит и транспорт с пробегом 20 лет и более", — рассказал Удалов.

Однако состояние каждого конкретного автомобиля зависит не только от возраста, но и от пробега, а также от того, как за ним следят, вовремя ли ремонтируют. Возможности для контроля здесь пока невелики – в частности, пробег легко можно скрутить.

"Если речь идет о попытке стимулировать покупку новых машин, то следует двигаться в двух направлениях – давать бонусы за утилизацию, поощряя тем самым граждан на обновление парка и ужесточать техосмотр. Сейчас это просто формальность, а необходим пристальный осмотр технического состояния автомобиля с усилением личной ответственности того, кто дал "добро" на эксплуатацию", — рассуждает он.

НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ

Не исключено, что в конечном итоге ограничения введут, не "обрубая" возраст автомобилей после определенной точки, а более мягко, полагают эксперты. Например, ужесточат экологические требования к эксплуатируемому транспорту, повысят стоимость страховки. В любом случае экономический эффект от таких мер следует тщательно пересчитать, чтобы не было негатива, к примеру, сворачивания пассажирских перевозок в ряде регионов, предостерегает Беспалов.

Возможно также повышение налогов на старые транспортные средства с одновременным снижением на новые. Сейчас ставка налога в большей степени зависит от мощности двигателя. А на автомобили старше 25 лет в ряде регионов транспортный налог вовсе не распространяется, если это не раритетные модели.

Для сравнения, в Европе содержать автомобиль "в возрасте", требующий ремонта и не соответствующий действующим экологическим нормативам, слишком дорогое удовольствие. Поэтому такие машины продают за бесценок, зачастую на рынки Восточной Европы, Прибалтики и Украины. В Россию они сейчас попадают реже из-за высоких таможенных пошлин на старые автомобили.