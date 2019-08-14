МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Сервис поиска попутчиков для совместного использования автомобиля BlaBlaCar закрыл сделку по покупке одного из крупнейших автобусных операторов Франции — Ouibus, говорится в отчете фонда Vostok New Ventures, владеющего 9,3% акций сервиса.

"В июне 2019 года BlaBlaCar официально завершил сделку по приобретению Ouibus и запустил ряд автобусных маршрутов во Франции и на других европейских рынках", — говорится в отчете.

BlaBlaCar в ноябре 2018 года сообщал, что сделал предложение о покупке Ouibus государственной компании SNCF, управляющей железными дорогами страны. BlaBlaCar отмечал, что объединение предложений водителей-попутчиков и автобусных маршрутов на одной платформе позволит компании стать глобальным маркетплейсом для совершения междугородних поездок.

BlaBlaCar — крупнейший в мире карпулинговый сервис. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в РФ. Сейчас Россия является крупнейшим из 22 рынков для BlaBlaCar.