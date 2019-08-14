МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Камаз" в первом полугодии 2019 года сократил продажи грузовых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,1% — до 12 426 штук, следует из ежеквартального отчета компании.

"По итогам шести месяцев 2019 года на рынке России ПАО "Камаз" реализовало 12 426 грузовых автомобиля, что на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе: полной массой свыше 14 тонн – 12 193 штуки; среднетоннажных автомобилей полной массой 8-14 тонн – 233 штуки", — говорится в материалах компании. Доля "Камаза" на российском рынке грузовиков массой свыше 14 тонн за период составила 46,4%, среднетоннажных — 4,2%, указывает компания.

Совокупный объем российского рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн по итогам первого полугодия снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,8% — до 28 тысяч штук, отмечается в отчете. Компания связывает это с сокращением коммерческих грузоперевозок, замедлением темпов роста инвестиций в основной капитал, низкой активностью в строительстве и уменьшением господдержки спроса. Объем рынка среднетоннажных грузовиков упал на 6,8% — до 4,6 тысячи штук.

"При этом сохраняется высокий интерес потребителей России по обновлению устаревших парков грузовой техники. Это относится ко всем отраслям экономики. Однако в условиях ограничения финансовых возможностей часть потребителей уменьшила объем средств, направленных на обновление парков и закупку новой автотехники", — добавляет "Камаз".

Экспорт продукции компании за период вырос на 8,9% — до 927 единиц, при этом в общем объеме экспорта доля стран СНГ составила 73,8% (во втором квартале 2018 года — 71,1%), соответственно на долю стран дальнего зарубежья пришлось 26,2% (28,9%). В частности, техника поставлялась для нужд ООН, напоминает "Камаз". Компания в отчете отмечает также, что для расширения модельного ряда рассматривается возможность создания СП в Казахстане с участием ТОО "Tobolkz" и ПАО "Камаз" или АО "Камаз-Инжиниринг".

"Камаз" является крупнейшим производителем тяжелых грузовых автомобилей в России с долей рынка в 45%, входит в двадцатку мировых автогигантов. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех", компания Avtoinvest Ltd, немецкий Daimler. "Камаз" в 2018 году произвел и реализовал 38,4 тысячи грузовиков. Согласно бизнес-плану компании на 2019 год, предполагается продать в общей сложности 39 тысяч автомобилей, 6 тысяч из которых пойдут на экспорт и 33 тысячи будут проданы на российском рынке.