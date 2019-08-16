МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В городе Иннополис в Татарстане в минувшие выходные состоялась первая в мире свадьба, на которой жениха и невесту возил беспилотный автомобиль "Яндекса" в полностью автономном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

"В минувшие выходные прошла первая в мире свадьба, где молодые разъезжали на беспилотнике. Все происходило в Иннополисе, где в одной из компаний-резидентов работает жених Сергей, а его невеста Ирина, студентка Казанского государственного медицинского университета, часто к нему приезжала. Ребята в числе первых начали пользоваться беспилотным такси в Иннополисе, прикипели к нему настолько, что решили поехать в ЗАГС не на лимузине, а на беспилотнике", — рассказали в "Яндексе".

"Регистрировали молодоженов в здании Технопарка им. А. Попова, машина подвезла их к зданию в полностью автономном режиме без какого-либо сопровождения бортового инженера и человеческого участия", — добавили в компании.

Беспилотное такси ездит в Иннополисе уже около года, но в качестве свадебного автомобиля машина использована впервые, отметили в компании. В августе 2018 года Иннополис стал первым в мире городом, где можно воспользоваться беспилотным такси для повседневных дел. На сегодняшний день жители и гости Иннополиса совершили более 3 тысяч поездок на беспилотниках "Яндекса".