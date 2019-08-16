МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Официальный представитель Mercedes на российском рынке "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 21 автомобиль Mercedes-Benz (Marco Polo) из-за возможной коррозии металлических элементов под матрасом спального места, которая может привести к ослаблению прочности кузова, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2017 года по июнь 2018 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что при определенных гидротермических условиях в сочетании с матрасом определенного периода производства может возникнуть коррозия металлических элементов под матрасом спального места. Если были затронуты такие детали, как усилитель рамы крыши, то из-за коррозии может возникнуть ослабление конструкции крыши и прочности кузова", — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, петли, которые удерживают обрешетку из реек, также могут обломиться, спальное место под подъёмной крышей может выскочить из фиксаторов и упасть в салон, что может представлять риск получения травм людьми.

Автомобили будут проверены на наличие белой или красной ржавчины на усилителях спального места под подъемной крышей, подчеркивается в сообщении Росстандарта, и при необходимости усилитель рамы крыши, петли и матрас будут заменены.

Уполномоченные представители изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, которые будут осуществляться бесплатно для владельцев.