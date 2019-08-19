МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" намерен в ближайшие 1,5-2 года расширить парк тестовых беспилотников до 1 тысячи машин, сообщил РИА Новости руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.

По его словам, в настоящее время сертифицировано 35 беспилотников "Яндекса", они уже проходят тестирование на дорогах Москвы. До конца года их число возрастет до 100. "Дальше, на горизонте ближайших 1,5-2 лет, мы планируем еще масштабироваться до тысячи автомобилей. Большой флот нам нужен, чтобы быстро валидировать технологию", — сказал Полищук.

По его словам, сейчас беспилотные автомобили "Яндекса" суммарно проезжают более 50 тысяч километров в неделю, в это время они собирают данные о движении в городе и тестируют технологию. В ходе проведения тестирования в машине за рулем находится инженер-испытатель, но он берет управление на себя лишь в определенных ситуациях, когда компьютер не знает, как ему поступить.

"Данная конфигурация, когда, с одной стороны, машиной управляет робот, а еще страхует человек, на голову более безопасна, чем любой другой водитель на дороге. У водителя (беспилотника — ред.) есть всегда возможность взять контроль на себя. Они прекрасно знают, как машина себя ведет, в каких ситуациях она что делает", — рассказал Полищук. "То есть, если что-то и происходит, то по-прежнему отвечает человек, который в машине находится, а не тот робот, который управлял машиной", — добавил он.

Он сообщил также, что все инженеры-испытатели проходят подготовку, тестирования, ежедневные медкомиссии перед выходом на смену "Все очень строго и безопасно", — заверил Полищук.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных авто на дорогах общего пользования на ряде участков в Москве и Татарстане. Первые пять высокоавтоматизированных автомобилей "Яндекса" выехали в июне на столичные дороги в рамках санкционированного государством теста.