МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Беспилотных автомобилей на российских дорогах вскоре станет больше. В настоящее время сертифицировано 35 беспилотников "Яндекса", которые проходят тестирование на дорогах Москвы, к концу года их число увеличится до 100, а за 1,5-2 года — до 1000 машин. "Большой флот нам нужен, чтобы быстро валидировать технологию", — пояснил руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.

По его словам, сейчас беспилотные автомобили "Яндекса" суммарно проезжают более 50 тысяч километров в неделю. При этом они собирают данные о движении в городе и тестируют технологию. Управление происходит автоматически, но за рулем находится специалист, который подключается в критических ситуациях. Это более безопасно, поскольку водитель, знакомый с поведением робота, в любой момент может его подстраховать, отметил Полищук. По его оценке, полностью беспилотные автомобили могут начать ездить в Москве через 4-7 лет, а в некоторых городах с более легкой ситуацией на дорогах — еще раньше.

Эксперимент с эксплуатацией беспилотников на дорогах общего пользования начался в декабре 2018 года в столице и Татарстане, а первые машины вышли в город этим летом. Пока идет тестирование, власти подготавливают правовую почву для их дальнейшей эксплуатации. Так, Минпромторг разработал концепцию обеспечения безопасной езды беспилотников по дорогам, которая должна минимизировать возможные риски.

ТЕХНИКА УМНЕЕ ЛЮДЕЙ

Опрошенные "Прайм" эксперты разошлись в оценках того, насколько прогноз "Яндекса" по срокам массового внедрения беспилотных автомобилей будет реализован.

"Зная, на какой стадии сейчас находятся технологические разработки, можно предположить, что 7 лет – максимальный срок. Скорее всего, уже через 4 года это станет массовым явлением", — полагает руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.

По его мнению, никаких препятствий для этого нет. Более того, при сегодняшнем уровне развития искусственного интеллекта уже ясно, что в стандартной ситуации он превышает человеческий в скорости реакций, а решения принимает более правильные. "Никакого права на ошибку, метаний вправо-влево, отмены решения здесь нет, техника действует более четко и отлажено", — говорит эксперт.

Бесспорно, в нестандартных ситуациях человеческий разум пока обходит технику, но за четыре года при нынешних темпах развития технологий и это будет компенсировано. Срок жизни искусственного интеллекта гораздо выше человеческого, и он очень быстро совершенствуется, в отличие от нашего разума, который развивается длительным эволюционным путем. Таким образом, беспилотные автомобили – неизбежная реальность завтрашнего дня, уверен он.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что для того, чтобы беспилотные автомобили стали полноправными участниками дорожного движения, должно пройти еще немало времени.

Все дело в пресловутом человеческом факторе, уверен он. "Если технический уровень позволяет рассчитывать на то, что через пять лет беспилотные автомобили станут идеальными, то многие другие составляющие полноценного дорожного движения пока под вопросом", — говорит он.

Прежде всего, не готовы города – в них нет инфраструктуры, которая позволяет беспроблемное движение беспилотников, нет соответствующих дорог, которые позволяли бы роботу полноценно анализировать дорожные условия, погодную ситуацию, разметку и, исходя из этого, просчитывать алгоритм действий. Даже в Москве немало проблемных дорожных участков, не говоря уже о регионах. Отсутствует законодательная база, позволяющая объяснить, кто виноват в случае аварии, поэтому пока необходимы люди-пилоты в тестовых автомобилях – в случае чего, отвечать будут они.

Но главное, другие участники движения морально не готовы переходить на новые условия взаимодействия с беспилотными автомобилями. Пока непонятно, как они будут договариваться, когда нужно разъехаться или разрешить неоднозначную ситуацию. Можно прописать алгоритм действия автомобиля в любых ситуациях, но включить в него человеческий фактор пока не получается. Аварии происходят именно из-за него.

Так, весной этого года в США жертвой смертельного ДТП с беспилотным автомобилем Uber стала велосипедистка, которая пересекала дорогу вне перехода и попала под колеса. "Робот точно не мог этого предугадать", — указывает Моржаретто. Водитель в таких ситуациях может превентивно оценить риск того, что другой участник дорожного движения нарушит правила.

ВЕРОЯТНОЕ БУДУЩЕЕ

При этом эксперты полагают, что в личной собственности беспилотные автомобили появятся далеко не сразу – их эксплуатация начнется с коммерческих перевозок.

"Скорее всего, сначала это будут пассажирские автобусы, следующие по определенным маршрутам, затем грузовой транспорт, подключится и такси. Безусловно, контроль, по крайней мере, в первое время, понадобится, поэтому вначале использовать его будут организации, а уже затем граждане", — полагает Канаев.

По мнению Моржаретто, более или менее массовая эксплуатация беспилотных автомобилей начнется с больших грузовиков, которые будут перевозить грузы по специально оборудованным трассам. Для них выделят полосы, на которые прочим участникам движения будет запрещено заезжать, огородив их, к примеру, столбиками. Подобные эксперименты уже успешно проходят в США. "У нас на трассе М11 тоже планируется сделать такую полосу для грузовых машин по направлению Москва-Санкт-Петербург и далее в Хельсинки", — рассказал эксперт.

Это наиболее экономически выгодный формат, поскольку сегодня 30-50% затрат на грузоперевозки составляет стоимость рабочей силы. Сюда входит зарплата водителя, командировочные, расходы на подменного водителя на время отдыха. Да и реализовать его в ближайшее время вполне реально, добавил он.