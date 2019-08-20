МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lamborghini в России в январе-июле 2019 года выросли в 3,8 раза и составили 88 штук, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Согласно данным аналитического агентства "Автостат", за семь месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Lamborghini в нашей стране составил 88 экземпляров, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (23 штуки). Столь впечатляющий рост во многом связан с появлением в линейке Lamborghini кроссовера Urus, обладателями которого за отчетный период стали 69 россиян. Таким образом, на эту модель пришлось порядка 80% от общего объема реализации марки", — говорится в сообщении.

На втором по популярности месте — спорткары Aventador, продажи которых в январе-июле составили 11 автомобилей. За это время россияне также купили восемь автомобилей модели Huracan, следует из сообщения.

Сообщается также, что больше всего новых автомобилей Lamborghini за семь месяцев было приобретено в Москве (41 автомобиль), что составляет 47% от общего объема. Продажи в Санкт-Петербурге составили 14 автомобилей, в Московской области — шесть автомобилей, в Новосибирской области — три автомобиля, по два автомобиля в Томской, Свердловской, Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. Еще в 16 регионах было приобретено по одному такому автомобилю.