МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Представитель концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в России отзывает 1,725 тысячи автомобилей марок Chrysler и Jeep из-за проблем с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами ЭРА-ГЛОНАСС, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва стала проблема с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами. Если после срабатывания системы экстренного вызова соединение обрабатывается или теряется, то не всегда срабатывает повторная попытка установления вызова", — говорится в сообщении.

Уточняется, что уполномоченные представители изготовителей "Эфсиэй Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На всех транспортных средствах необходимо обновить программное обеспечение блока ЕАМ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.