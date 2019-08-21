МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В России отзывают почти 2 тысячи автомобилей производителя Fiat Chrysler. Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), отзыв будет осуществлять компания "ЭфСиЭй Рус".

Для владельцев автомобилей все работы дилеров по устранению неисправностей будут бесплатными.

Под отзыв попадают 1,7 тысячи минивэнов Chrysler Pacifica и внедорожников Jeep (модели Grand Cherokee, Compass, Cherokee и Wrangler). Машины были проданы в период с июля 2017-го по апрель 2018 года.

На этих авто выявлена проблема проблема с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами: не всегда срабатывает повторный вызов в случае обрыва соединения при срабатывания системы экстренного вызова.

С целью устранения этой технической неисправности дилеры обновят программное обеспечение блока ЕАМ.

Также на 246 минивэнах Fiat Freemont, проданных в период с августа 2013-го по август 2014 года, существует риск короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля, ниже установленной. При этом в ПО контрольного модуля двигателя будет остаться запрос на ускорение.

Официальные дилеры также проведут проверку и обновление программного обеспечения контрольного модуля двигателя на попавших под отзыв машинах.