МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг американского производителя электромобилей Tesla на уровне "B3", а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании на уровне "Caa1", улучшив прогноз по ним до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.

"Корпоративный рейтинг Tesla на уровне "B3" отражает обеспечение компанией массового производства Model 3 после преодоления значительных сложностей в области производства и сборки", — говорится в сообщении. Агентство ожидает от компании обеспечения экономической эффективности производства, снижения издержек и увеличения валовой маржи автопроизводства. Moody's также отмечает адекватное состояние ликвидности компании.

"Рейтинг может быть повышен, если Tesla сможет продемонстрировать устойчивую прибыльность и положительный свободный денежный поток в свете планов быстрого расширения бизнеса в Европе и Китае. Компания также должна будет поддерживать адекватное состояние ликвидности для поддержки более высокого рейтинга", — отмечает агентство. При этом Moody's добавляет, что одним из факторов понижения рейтинга может стать неспособность компании реализовать свои инициативы по расширению бизнеса в Европе или Китае.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.