МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Официальный представитель Volkswagen на российском рынке "Фольксваген Груп Рус" отзывает 2490 автомобилей Volkswagen Multivan в РФ из-за проблем с герметизацией боковины кузова, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва автомобилей Volkswagen Muitivan с электроприводом крышки багажного отсека, электроприводом сдвижной двери и короткой базой стало недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери на блок управления крышки багажного отсека. Из-за дефекта возможно попадание воды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2016 по 2019 год.

На автомобилях будет произведена необходимая герметизация боковины. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта, уточняет Росстандарт.