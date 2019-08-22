МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Завод Тойота в Санкт-Петербурге в октябре 2019 года прекращает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство абсолютно нового Toyota RAV4, говорится в сообщении компании.

"Первого октября 2019 года в Санкт-Петербурге завершится производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения, ставшего самым востребованным среди покупателей за всю историю модели. На смену модели четвертого поколения приходит абсолютно новый Toyota RAV4. В пятой генерации автомобиль получил большой объем изменений и технологический арсенал настоящего внедорожника, что позволит новому RAV4 превзойти достижения предшественника", — отмечает компания.

Как сообщается, на российском рынке RAV4 пятого поколения будет предлагаться с двумя новыми бензиновыми атмосферными двигателями серии Dynamic Force объемом 2 литра (150 лошадиных сил) и 2,5 литра (200 лошадиных сил), которые показывают высокую эффективность и при этом обладают надежностью, присущей автомобилям Toyota. Информации о ценах новинки пока нет. Кроссовер четвертого поколения стоит от 1,56 миллиона рублей.