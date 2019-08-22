МОСКВА/ТАШКЕНТ, 22 авг — ПРАЙМ. "УзАвтоМоторс" (UzAvto Motors, бывший GM-Uzbekistan) возобновляет через своего дистрибьютора поставки автомобилей в Россию, прерванные в мае прошлого года, говорится в сообщении компании.

"Компания "УзАвтоМоторс СНГ" — официальный дистрибьютор автомобилей Ravon в России — сообщает о возобновлении поставок в Россию автомобилей Ravon производства завода "УзАвтоМоторс" (ранее General Motors Узбекистан). Новую страницу успехов и побед компания связывает с проверенными временем автомобилями Ravon R4, Ravon R2 и Ravon Nexia R3", — говорится в сообщении.

Данные автомобили являются рестайлинговыми версиями известных моделей, созданных General Motors совместно с корейской Daewoo. Так, Ravon R4 более известен покупателям как Chevrolet Cobalt, Ravon R2 — как Chevrolet Spark, а Ravon Nexia R3 — как Chevrolet Aveo. Ravon R2 будет предлагаться покупателям по цене от 646 тысяч рублей, R3 Nexia — от 670 тысяч, R4 — от 678 тысяч рублей, отмечает компания. По данным предприятия, первая партия моделей R2, R3 и R4 будут поставлены на российский рынок уже к концу августа — началу сентября. Их продажа начнется уже в сентябре текущего года.

Завод GM-Uzbekistan с мая прошлого года остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который был обусловлен повышением ставок утилизационного сбора в РФ, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.

В марте 2008 года General Motors (тогда 25%) и "Узавтопром" (тогда 75%) завершили процесс создания СП GM Uzbekistan на базе ЗАО "УзДЭУавто" в Андижанской области. В октябре 2017 года GМ принял решение о поэтапном выходе из состава акционеров СП GM Uzbekistan, после чего концерн создаст 100%-ную "дочку" для дальнейшей консультативной и технической поддержки отрасли в Узбекистане. В декабре 2018 года представитель "Узавтопрома" сообщил РИА Новости, что госкомпания полностью выкупила долю GM в СП.

В июле текущего года предприятие было переименовано в UzAvto Motors. Проектная мощность завода в настоящее время составляет 270 тысяч автомобилей в год, предприятие освоило выпуск девяти марок автомобилей. Производство автомобилей на СП по итогам 2018 года увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом и составило 220 667 автомобилей.