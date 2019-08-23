НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — ПРАЙМ. Предприятия "Группы ГАЗ" Олега Дерипаски с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года могут перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций и неблагоприятных макроэкономических факторов, сообщил РИА Новости представитель компании. Он отметил, что это превентивная мера, и при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена, предприятия продолжат работать в обычном режиме.

"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "Группы ГАЗ". Там отметили, что "в случае реализации негативных прогнозов переход на режим неполного рабочего времени позволит избежать сокращений персонала на предприятиях и обеспечить стабильную загрузку производств".

"Ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта, связанное с негативными макроэкономическими факторами, и последствия от ограничений производственной деятельности "Группы ГАЗ" в связи с санкциями США могут привести к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях группы. Это превентивная мера – при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена, предприятия продолжат работать в обычном режиме", — заявили в пресс-службе концерна.

Говоря о сложившейся ситуации, там отметили, что за 7 месяцев 2019 года рынок легких коммерческих автомобилей сократился в РФ на 8%, по итогам этого года падение может ускориться до 15%.

"На рынок коммерческого транспорта негативно влияют макроэкономические факторы – высокие ставки по кредитам, сокращение федеральных программ стимулирования спроса, инфляция, сокращение инвестиций в основной капитал, завершение крупных федеральных строек. Всё это негативно сказывается на покупательной способности, происходит спад инвестиционной и операционной активности малого и среднего бизнеса, которые являются основными потребителями коммерческого транспорта", — заявили в пресс-службе "Группы ГАЗ".

"Группа ГАЗ" через корпорацию "Русские машины" входит в промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. США в апреле прошлого года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ" остались в списке. Сроки вступления в силу ограничений для "Группы ГАЗ" неоднократно продлевались.