МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей итальянской марки Maserati в РФ в январе-июле 2019 года упали на 44% и составили 76 автомобилей, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что большая часть от этого объема (85%) пришлась на кроссовер Levante. С начала года по июль обладателями таких автомобилей стали 65 россиян. Как отмечают эксперты, реализация этих кроссоверов упала вдвое. Еще 11 купленных автомобилей — седаны Ghibli, это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

Более половины новых автомобилей Maserati за отчетный период было куплено в Москве и Подмосковье (30 и 9 штук соответственно). Жители Санкт-Петербурга приобрели 12 таких машин. В Татарстан, Свердловскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край отправилось по три автомобиля, в Челябинскую и Липецкую области — по два. Еще в девяти субъектах РФ было продано по одному автомобилю.