МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту garant.insure, на котором предлагалось дистанционно оформить автомобильные диагностические карты и страховые сертификаты без прохождения техосмотра, сообщает ведомство.

"На основании поступившего в Роскомнадзор решения суда ограничен доступ к интернет-ресурсу garant.insure, на котором размещалась информация о незаконном оформлении диагностических карт и страховых полисов в дистанционной форме без прохождения технического осмотра автомобиля за определенную плату", — говорится в сообщении.

Как говорится в судебном решении, на которое ссылается ведомство, получить диагностическую карту можно только по результатам непосредственного осмотра и диагностирования автомобиля, и ее дистанционное оформление незаконно. Кроме того, за подделку удостоверения, а также за использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии с российским законодательством, распространение такой информации в интернете запрещено.