МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Объединение рисков по обязательной "автогражданке" и каско в одном полисе будет проходить без внесения изменений в законодательство, можно просто прописать дополнительные риски на другой стороне бланка ОСАГО, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Во время годового отчета правительства в Госдуме 17 апреля депутат ГД Вячеслав Лысаков высказал идею создания комбинированного полиса для автовладельцев, сочетающего в себе обязательную "автогражданку" и добровольное каско. При этом предполагается, что стоимость такого полиса должна быть ниже, чем совокупная стоимость двух полисов — ОСАГО и каско. Премьер счел идею интересной и предложил над ней поработать — прежде всего, выяснить, не возникнет ли здесь противоречия по закону.

"По ОСАГО и каско решили, что будем двигаться без изменения в законы", — сказал Моисеев журналистам. Он пояснил, что Банк России "на уровне своих актов имеет возможность на другой стороне полиса ОСАГО" прописать и другие риски, которые не входят в обязательную "автогражданку".

При этом Моисеев в ответ на вопрос журналистов отметил, что ЦБ пока еще не представил свои предложения по этой теме.

Ранее в ЦБ отмечали, что объединение ОСАГО и каско потребует значительных изменений в существующем законодательстве. Дело в том, что это два разных вида страхования — страхование ответственности за возможное повреждение чьего-либо имущества и страхование своего собственного имущества. Также отмечалось, что возникает проблема в обязательности ОСАГО и необязательности каско.