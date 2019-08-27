ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ ведет переговоры о возможности организации досборки внедорожников Aurus в ОАЭ на рубеже 2021-2022 годов с целью их дальнейшей дистрибуции в регионе, сообщил глава министерства Денис Мантуров журналистам на авиасалоне МАКС.

"Может быть во второй половине следующего года (поставка — ред.). У нас складывается дефицит здесь, ведем с ними переговоры, чтобы по внедорожникам в конце 2021-2022 года, может быть, делать какую-то подсборку там, когда мы сертифицируем, начнем производить у себя (машины — ред.). Нам требуется время, чтобы провести маркетинговую работу, анализ количества автомобилей и стран, которые на Ближнем Востоке будут заинтересованы (в покупке Aurus — ред.)", — сказал министр.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.