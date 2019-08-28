МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ, Галина Цыганова. Грузовики "Камаз" и легкие коммерческие автомобили (LCV) ГАЗ были наиболее востребованы в лизинг в РФ в первом полугодии 2019 года, что связано, в том числе, с ростом рублевых цен на иностранные автомобили и с программами субсидирования лизинга отечественных машин, свидетельствует опрос профильных российских компаний, проведенный агентством "Прайм".

"Рост рублевых цен на иностранные машины, а также программы субсидирования отечественных стимулируют покупателей перераспределять объемы лизинга в пользу российских автомобилей, даже с учетом превосходства иномарок в некоторых технических аспектах", — говорит гендиректор лизинговой компании Carcade Олег Заглядин.

Большинство опрошенных компаний отметило, что лидеры топ-5 самых популярных грузовиков и LCV в первом полугодии 2019 года — "Камаз" и ГАЗ, соответственно — остались прежними по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Остальные позиции в рейтингах компаний существенно отличаются.

Основная причина лидерства "Камаза" — стоимость автомобилей, отмечает директор по продажам "Альфа-Лизинга" Александр Голанков.

"Если говорить в целом о рынке продаж новых грузовых автомобилей, из лидеров положительную динамику в первом полугодии показал только "Камаз", вся "большая семерка" иностранных производителей снизила объемы продаж от 10% до почти 30% в зависимости от марки. Наибольшим спросом, безусловно, пользуются отечественные грузовики, по понятной причине – более низкой цене по сравнению с иностранными аналогами, и более низкой стоимости эксплуатации. Также следует учитывать наличие субсидий, в том числе, на газомоторную технику марки и доступность сервиса для грузовиков в удаленных регионах России", — говорит он.

В ВТБ же отмечают, что спрос на отечественные грузовые автомобили не сильно, но снижается.

"Это объясняется тем, что программа субсидирования льготного лизинга в этом году работает не так эффективно в связи с небольшим бюджетом. Надеемся, во втором полугодии Минпромторг усилит поддержку отечественных брендов", — сообщили в пресс-службе ВТБ.

РЫНОК СТАГНИРУЕТ?

В целом же лизингодатели оценивают перспективы рынка автолизинга довольно осторожно, ожидают небольшой положительной динамики рынка в 2019 году, а к 2020 году — нулевой динамики и даже "проседания" рынка автолизинга.

"Прогноз по продажам грузовой техники на конец года у "ВТБ Лизинга" консервативный. Осенью мы ожидаем традиционный всплеск активности клиентов. Если Минпромторг усилит поддержку сегмента, то рынок сможет закрыть год с приростом по сравнению с 2018 годом…. "ВТБ Лизинг" уверен, что на рынке было бы востребовано увеличение бюджета программы еще примерно на 30-40% от текущего. Это позволило бы стабилизировать продажи грузовой техники по итогам года", — отмечают в пресс-службе ВТБ.

Компании замечают, что потребность в субсидиях по-прежнему превышает объем выделенных средств. "По нашим расчетам, лизинговыми компаниями уже проведено сделок, удовлетворяющих условиям программы (льготного лизинга — ред.), и, соответственно, заявок подано уже на большие суммы (чем предусмотрено программой — ред.), так что лимиты, скорее всего, исчерпаны. Фактического возмещения за часть 2018 года и 2019 год лизинговые компании пока не получили", — заявил гендиректор "Европлана" Александр Михайлов.

"Если говорить о 2020 годе, то по прогнозам наших аналитиков, рынок будет стагнировать, прироста не ожидается", — говорит гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов.

Среди факторов он отметил волатильность национальной валюты, оказывающую влияние на цены на автомашины. По словам Агаджанова, в первом полугодии 2019 года автопроизводители подняли цены в среднем на 5%, ожидается рост цен по году в пределах 12%, в том числе из-за увеличения НДС.