МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток автомобилестроительной группы Sollers по МСФО в первом полугодии 2019 года составил 136 миллионов рублей против прибыли в 443 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 6,9%, до 15,107 миллиарда рублей.

Группа Sollers объединяет собственные производственные активы — "Sollers — Дальний Восток", Ульяновский автозавод (УАЗ), Заволжский моторный завод (ЗМЗ) — и СП с компаниями Ford, Mitsui, Isuzu, Mazda. Основной акционер Sollers — гендиректор компании Вадим Швецов. Акции компании торгуются на Московской бирже.