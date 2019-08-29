МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Автодилерский холдинг "Рольф" снизил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии 2019 года в 4,5 раза в годовом выражении до 576,086 миллиона рублей, говорится в отчете компании.

При этом выручка выросла на 12% — до 114,081 миллиарда рублей, стоимость транспортных средств и материалов увеличилась на 12,6% — до 99,778 миллиарда рублей. Операционная прибыль снизилась на 30,6% — до 3,014 миллиона рублей, прибыль до налогообложения упала в 2,7 раза — до 1,214 миллиарда рублей, следует из отчета.

Долгосрочные обязательства компании с начала года выросли на 21% — до 21,784 миллиарда рублей, краткосрочные — на 35,8%, до 35,269 миллиарда рублей, чистый долг вырос на 47,3% — до 29,869 миллиарда рублей, говорится в отчете.

Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.

В числе фигурантов дела также директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро. Он был задержан в Москве, его обвиняют по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ о совершении операций с использованием подложных документов. Топ-менеджер был помещен под домашний арест, который недавно был продлен до 25 ноября.