МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Сумма автокредитов, выданных в РФ в июле текущего года, составила рекордные 69,5 миллиарда рублей впервые с 2014 года, что на 34,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2019 года сумма выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) составила 69,5 миллиарда рублей. Это рекордный показатель объемов выдачи автокредитов за все время наблюдений, начиная с 2014 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем выданных автокредитов вырос на 34,2% (в июле 2018 года — 51,8 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении.

В июле самые большие объемы выданных автокредитов в регионах РФ были отмечены в Москве (7,46 миллиарда рублей), Московской области (5,44 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (5,13 миллиарда рублей), а также в Татарстане (2,93 миллиарда рублей) и Краснодарском крае (2,73 миллиарда рублей).

При этом самый высокий рост объемов выданных автокредитов в июле был зафиксирован в Калужской (+57,5%), Тверской (+55,6%), Волгоградской (+48%) и Московской (+40,2%) областях, а также в Удмуртии (+39,4%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы выдачи автокредитов в июле вырос на 32,3% и 37,2% соответственно.

"В июле 2019 года выросли как количество выданных автокредитов, так и их объемы. Данному росту, в первую очередь, способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию государственных программ льготного автокредитования. В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.