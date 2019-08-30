ЛОНДОН, 30 авг — ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota приостановит работу своего завода в Великобритании на следующий день после официальной даты выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), опасаясь рисков, связанных с негативными последствиями Brexit, сообщил пресс-секретарь автокомпании в пятницу.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. В то же время Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

Ожидается, что 1 ноября, которое приходится на пятницу, станет выходным днем для работников завода Toyota, на смену сотрудники выйдут в понедельник. "У нас будет производственная пауза в первый день Brexit, то есть в пятницу 1-го, и… затем мы возобновим производство в понедельник и вторник", — сказал представителя автоконцерна журналистам.

По его словам, такое решение было принято в рамках программы подготовки к Brexit "без сделки".

В октябре Toyota заявляла, что решение о дальнейших инвестициях в бизнес в Великобритании будет зависеть от условий соглашения о Brexit — в случае если Брюссель и Лондон не договорятся, заводы Toyota в Соединенном Королевстве потеряют возможность беспошлинной продажи автомобилей в страны континентальной Европы, что неизбежно приведет к сокращению инвестиций в бизнес в этом регионе.