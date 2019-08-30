МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Porsche отзывает в России 138 автомобилей ряда моделей Cayman, Boxster, Panamera, Porsche 911 из-за возможной неисправности блока управления подушками безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июля 2015 года по май 2017 года.

"Причиной отзыва является вероятность того, что на транспортных средствах установлен блок управления Airbag с конденсатором электропитания, не отвечающим высоким стандартам качества Porsche… Неисправный конденсатор может послужить причиной непредвиденной активации подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности, либо может предотвратить их активацию в случае дорожно-транспортного происшествия", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя "Порше Руссланд" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, добавляет ведомство.

Уточняется также, что на автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока управления Airbag для возможности обнаружения неисправного конденсатора в ходе диагностики и своевременной активации предупредительного индикатора подушек безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.