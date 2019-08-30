МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ульяновский автозавод (УАЗ) начал принимать заказы на обновленную модель "Патриот" с АКПП (автоматической коробкой перемены передач), цены стартуют с 1,034 миллиона рублей, говорится в сообщении компании.

"Тридцатого августа 2019 года официальные дилеры Ульяновского автозавода начали оформлять предзаказы на "УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой передач. На официальном сайте www.uaz.ru появилась отдельная страница, на которой можно будет сконфигурировать свой будущий "УАЗ "Патриот" с "автоматом" и оформить предварительный заказ", — сообщает компания. Серийный выпуск внедорожника УАЗ "Патриот" с АКПП начнётся 1 сентября.

Отмечается, что внедорожник с АКПП будет доступен в четырёх комплектациях – "Оптимум", "Премиум", "Статус" и Edition I, а минимальная стоимость машины с "автоматом" составит 1,034 миллиона рублей без учета акций и спецпредложений. В обязательное оснащение базовой комплектации входят две подушки безопасности, антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, подогрев зеркал заднего вида и дополнительный отопитель салона, поясняет УАЗ.

Как и предполагалось, УАЗ "Патриот" комплектуется автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, которая поступает на конвейер в Ульяновске с завода Punch Powerglide Strasbourg во Франции. Шестиступенчатый "автомат" обладает большим запасом прочности, а дополнительная особенность — более экономичный расход топлива в сравнении с аналогом на механической коробке передач: при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч экономия достигает двух литров на 100 километров, подсчитали в компании.

Ранее Ульяновский автозавод вывел на рынок новые модификации и спецверсии автомобилей семейств "Патриот" и "Профи", а также классического коммерческого ряда, в ближайшее время стартует серийное производство внедорожников "УАЗ Патриот" с автоматической коробкой передач, компания также продолжает готовить к запуску в производство перспективной платформы, отмечала накануне компания Sollers, в которую входит УАЗ.