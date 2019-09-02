САМАРА, 2 сен — ПРАЙМ. Завод GM-Avtovaz в понедельник остановил производство автомобилей на неделю для оптимизации спроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Производство остановили со 2 по 6 сентября для оптимизации спроса. Так как 7 и 8 сентября – это выходные дни, производство будет возобновлено в понедельник, 9 сентября", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что отгрузка автомобилей дилерам не прекращалась и осуществляется в обычном режиме.

"GM-АвтоВАЗ" (GM-Avtovaz) — зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" (по 50%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva. По итогам 2018 года GM-Avtovaz снизил производство Chevrolet Niva на 3% — до 31,9 тысячи автомобилей.