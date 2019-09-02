МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей "Камаз" понизил прогноз собственных продаж на домашнем рынке с 33 до 28,5 тысячи единиц, рассказал в интервью агентству "Прайм" гендиректор компании Сергей Когогин.

"Мы по объему продаж (планы — ред.) вынуждены были пересмотреть. Мы видим, что будет продано 28,5 тысячи на рынке РФ. И если вдруг рынок в четвертом квартале резко пойдет вверх, то тогда только около 30 тысяч. Бизнес-план по экспорту у нас за семь месяцев не выполнен и очень существенно, тем не менее, контракты крупные на этот год уже подписаны, мы будем по ним тщательно работать", — сказал Когогин.

По его словам, запущены поставки машин в Туркменистан, где контракт предполагает поставку около тысячи машин в этом году. "Также активно идет отгрузка в Узбекистан. Там сегодня рынок очень хорошо себя чувствует и объем продаж определяется только нашими возможностями по поставке машинокомплектов, поскольку мы поставляем в Узбекистан SKD (Semi knock-down – то же, что машинокомплект — ред.). Мы не совсем готовы к таким объемам работы, потому что у нас активно работающий завод в Казахстане, куда поставляются в основном SKD", — пояснил топ-менеджер.